Новости спорта

19:04 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Камила Валиева вернулась в Москву после выступления на Олимпиаде

18:13, 18.02.2022 2
Камила Валиева вернулась в Москву после выступления на Олимпиаде
Фото: olympic.ru

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева вернулась в Москву после участия в Олимпийских играх в Пекине.

Болельщики встретили спортсменку в Шереметьево цветами и аплодисментами.

Накануне Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх в Пекине. Почти в самом начале выступления она упала. Свою программу фигуристка исполнила с ошибками — четверной сальхов, тройной аксель (касание рукой), четверной тулуп (степ-аут) — тройной сальхов (падение), тройной риттбергер, четверной тулуп (падение), тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп (степ-аут)

Российская фигуристка Камила Валиева и все призеры Олимпийских игр в Пекине будут представлены к государственным наградам.

Маргарита Головатенко
СпортФигурное катаниеОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:28
    Плохо, конечно, с ней обошлись. Но разве было бы столько внимания ей, если бы не этот скандал? Нет худа без добра
    Ответить
  • Анонимно 18:29
    Наконец эту тему закроют
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также