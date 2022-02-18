Камила Валиева вернулась в Москву после выступления на Олимпиаде

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева вернулась в Москву после участия в Олимпийских играх в Пекине.

Болельщики встретили спортсменку в Шереметьево цветами и аплодисментами.

Накануне Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх в Пекине. Почти в самом начале выступления она упала. Свою программу фигуристка исполнила с ошибками — четверной сальхов, тройной аксель (касание рукой), четверной тулуп (степ-аут) — тройной сальхов (падение), тройной риттбергер, четверной тулуп (падение), тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп (степ-аут)



Российская фигуристка Камила Валиева и все призеры Олимпийских игр в Пекине будут представлены к государственным наградам.

Маргарита Головатенко