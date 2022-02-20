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Камила Валиева приступила к тренировкам в Москве

16:36, 20.02.2022
Камила Валиева приступила к тренировкам в Москве
Фото: olympic.ru

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева приступила к тренировкам в Москве. Видео появилось в Instagram группы Этери Тутберидзе.

Фото: скриншот

На 15-ти секундном ролике она выполнила каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

В пятницу Камила Валиева вернулась в Москву после участия в Олимпийских играх в Пекине. болельщики встретили фигуристку в аэропорту Шереметьево. Спортсменка заняла четвертое место на Олимпийских играх в Пекине.

Татьяна Леухина
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