Камила Валиева приступила к тренировкам в Москве
Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева приступила к тренировкам в Москве. Видео появилось в Instagram группы Этери Тутберидзе.
На 15-ти секундном ролике она выполнила каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.
В пятницу Камила Валиева вернулась в Москву после участия в Олимпийских играх в Пекине. болельщики встретили фигуристку в аэропорту Шереметьево. Спортсменка заняла четвертое место на Олимпийских играх в Пекине.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым