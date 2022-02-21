Главное за выходные: Татарстан поможет беженцам из ДНР и ЛНР, отечественный рекорд России по медалям на ОИ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 21 февраля:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из Донбасса. Минниханов дал поручение организовать пункты временного размещения, обеспечения питания, в случае необходимости — медицинской помощи. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что Татарстан планирует оказать необходимую помощь при формировании гуманитарных колонн для жителей ДНР и ЛНР.
- По состоянию на вечер воскресенья более 53 тысяч жителей из ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией. Всех их вывезли на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения.
- Вчера вечером «Ак Барс» проиграл «Сибири». Встреча в Казани завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Следующую игру казанцы сыграют против «Нефтехимика». Игра пройдет в «Татнефть Арене» 24 февраля.
- 18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кузнецов перешел в казанский «Рубин». Контракт со спортсменом рассчитан на пять лет. Ранее Кузнецов выступал за молодежную и вторую команду «Зенита», принимал участие в четырех матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- У королевы Великобритании Елизаветы II выявили положительный тест на COVID-19. Болезнь у королевы протекает в легкой форме, у нее наблюдаются симптомы, похожие на простуду. Елизавета II рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели. В январе 2021 года СМИ сообщали о вакцинации королевы Великобритании.
- Сборная России установила новый рекорд для отечественных команд по количеству медалей, полученных на одной зимней Олимпиаде. Так, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине россияне завоевали 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Последнюю награду принесли российские хоккеисты, которые завоевали сегодня серебро в матче со сборной Финляндии. Они уступили финнам со счетом 1:2.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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