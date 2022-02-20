Королева Великобритании Елизавета II заразилась COVID-19

У королевы Великобритании Елизаветы II выявили положительный тест на COVID-19. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

Болезнь у королевы протекает в легкой форме, у нее наблюдаются симптомы, похожие на простуду. Елизавета II рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели.

Фото: wikimedia.org

В январе 2021 года СМИ сообщали о вакцинации королевы Великобритании.

В апреле прошлого года ушел из жизни муж Елизаветы II — принц Филипп. В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. Принц Филипп перестал участвовать в официальных мероприятиях Букингемского дворца в 2017 году, ссылаясь на ухудшение здоровья. В середине февраля 2021 года его госпитализировали. Он провел в больнице месяц, где перенес операцию на сердце.

Татьяна Леухина