«Ак Барс» проиграл «Сибири»
Сегодня «Ак Барс» проиграл «Сибири». Встреча в Казани завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
Следующую игру казанцы сыграют против «Нефтехимика». Игра пройдет в «Татнефть Арене» 24 февраля.СпортХоккей Татарстан
Сегодня «Ак Барс» проиграл «Сибири». Встреча в Казани завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
Следующую игру казанцы сыграют против «Нефтехимика». Игра пройдет в «Татнефть Арене» 24 февраля.СпортХоккей Татарстан
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