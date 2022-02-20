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«Ак Барс» проиграл «Сибири»

19:29, 20.02.2022
«Ак Барс» проиграл «Сибири»
Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» проиграл «Сибири». Встреча в Казани завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Следующую игру казанцы сыграют против «Нефтехимика». Игра пройдет в «Татнефть Арене» 24 февраля.

СпортХоккей Татарстан

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