Новости спорта

15:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

18-летний полузащитник «Зенита» Кузнецов подписал контракт с «Рубином»

15:10, 20.02.2022
18-летний полузащитник «Зенита» Кузнецов подписал контракт с «Рубином»
Фото: t.me/fcrk1958

18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кузнецов перешел в казанский «Рубин». Об этом сообщается в telegram-канале клуба.

Контракт со спортсменом рассчитан на пять лет. Ранее Кузнецов выступал за молодёжную и вторую команду «Зенита» принимал участие в четырёх матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Соглашение между клубами оставляет за «Зенитом» право приоритетного выкупа футболиста по фиксированной стоимости.

На этой же неделе «Рубин» подписал контракт с защитником челнинского «КАМАЗа» Егором Тесленко. Соглашение рассчитано до 2026 года.

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также