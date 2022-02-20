18-летний полузащитник «Зенита» Кузнецов подписал контракт с «Рубином»

18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кузнецов перешел в казанский «Рубин». Об этом сообщается в telegram-канале клуба.

Контракт со спортсменом рассчитан на пять лет. Ранее Кузнецов выступал за молодёжную и вторую команду «Зенита» принимал участие в четырёх матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Соглашение между клубами оставляет за «Зенитом» право приоритетного выкупа футболиста по фиксированной стоимости.

На этой же неделе «Рубин» подписал контракт с защитником челнинского «КАМАЗа» Егором Тесленко. Соглашение рассчитано до 2026 года.

