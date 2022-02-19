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Татарстан выразил готовность принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

15:42, 19.02.2022 1
Татарстан выразил готовность принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из Донбасса. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Он поручил организовать пункты временного размещения, обеспечения питания, в случае необходимости — медицинской помощи, передает «Интерфакс».

Вчера началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР. Власти республик заявили о подготовке наступления Украины на ДНР. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. То же заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По данным на сегодняшнее утро, в Россиию эвакуировано более 3,3 тысячи граждан Донецкой народной республики (ДНР). Местные жители передвигаются на автобусах и на личных автомобилях. Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что еще семь регионов России могут принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 15:51
    Не надо нам никого. Не Татарстан эту войну начал, не нам и их принимать. Пусть в Москву и Московскую область везут.
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