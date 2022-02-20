Россия побила рекорд для отечественных команд по числу медалей на зимних Олимпийских играх

Сборная России установила новый рекорд для отечественных команд по количеству медалей, полученных на одной зимней Олимпиаде. Так, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине россияне завоевали 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Последнюю награду принесли российские хоккеисты, которые завоевали сегодня серебро в матче со сборной Финляндии. Они уступили финнам со счетом 1:2.

Фото: olympic.ru

На Олимпиаде в 1988 году в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 наград (11 золотых медалей, девять серебряных и девять бронзовых). Такой же результат показала российская сборная в Сочи в 2014 году.

Накануне еще две медали в копилку сборной принесли фигуристы. Российский дуэт Евгения Тарасова — Владимир Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла получили бронзовую медаль.

Также вчера российский лыжник Александр Большунов получил золотую медаль в масс-старте, став тем самым трехкратным олимпийским чемпионом. Второе место занял спортсмен Иван Якимушкин.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры открылись 4 февраля в Пекине. Сегодня пройдет церемония закрытия, на которой знаменосцем сборной России станет Большунов.

Диана Жиленкова