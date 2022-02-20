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Россия побила рекорд для отечественных команд по числу медалей на зимних Олимпийских играх

09:59, 20.02.2022 1
Россия побила рекорд для отечественных команд по числу медалей на зимних Олимпийских играх
Фото: olympic.ru

Сборная России установила новый рекорд для отечественных команд по количеству медалей, полученных на одной зимней Олимпиаде. Так, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине россияне завоевали 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Последнюю награду принесли российские хоккеисты, которые завоевали сегодня серебро в матче со сборной Финляндии. Они уступили финнам со счетом 1:2.

Фото: olympic.ru

На Олимпиаде в 1988 году в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 наград (11 золотых медалей, девять серебряных и девять бронзовых). Такой же результат показала российская сборная в Сочи в 2014 году.

Накануне еще две медали в копилку сборной принесли фигуристы. Российский дуэт Евгения Тарасова — Владимир Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла получили бронзовую медаль.

Также вчера российский лыжник Александр Большунов получил золотую медаль в масс-старте, став тем самым трехкратным олимпийским чемпионом. Второе место занял спортсмен Иван Якимушкин.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры открылись 4 февраля в Пекине. Сегодня пройдет церемония закрытия, на которой знаменосцем сборной России станет Большунов.

Диана Жиленкова
Спорт

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