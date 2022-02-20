Более 53 тысяч жителей ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией

Более 53 тысяч жителей из ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Всех их вывезли на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения, передает «РИА Новости».

Фото: govvrn.ru

Сегодня утром пограничное Управление ФСБ по Ростовской области сообщило о том, что за сутки границу с Россией пересекли более 30 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В субботу руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что глава республики Рустам Минниханов поручил правительству республики проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из Донбасса. А сегодня председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин заявил, что Татарстан планирует оказать необходимую помощь при формировании гуманитарных колонн для жителей ДНР и ЛНР.



Татьяна Леухина