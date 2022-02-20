Мухаметшин: Татарстан планирует оказать помощь при формировании гуманитарных колонн для жителей ДНР и ЛНР

Татарстан планирует оказать необходимую помощь при формировании гуманитарных колонн для жителей ДНР и ЛНР. Об этом заявил председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.



— Мы обратимся к руководителям крупных предприятий республики. Обратимся к нашему партийному активу, сделаем все возможное. Никогда мы не проходили мимо чужой беды, — приводит его слова пресс-служба отделения «ЕР» в республике.

Фото: tatarstan.er.ru

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак ранее сообщал о формировании в регионах гуманитарного груза. Добровольцы в круглосуточном режиме работают в Ростовской области, оказывают прибывшим юридическую, медицинскую помощь.

Вчера руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что глава республики Рустам Минниханов поручил правительству республики проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из Донбасса. Для них нужно организовать пункты временного размещения, обеспечения питания, в случае необходимости — медицинской помощи.



Татьяна Леухина