Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии 2021

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии ТЭФ, который планировали провести в марте 2020 года, но отменили из-за пандемии коронавируса, теперь запланирован на 2123 апреля 2021-го. Соответствующее распоряжение правительства РТ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Форум планировали провести в этом году на площадке «Казанской ярмарки», но перенесли.

План по подготовке и проведению мероприятия должен быть утвержден до конца года. В рамках форума предусмотрены международная специализированная выставка и деловая программа. В организации события предложат поучаствовать Казанскому государственному энергетическому университету (КГЭУ), «Татэнерго», «Татэнергосбыту», «Татнефти», ТАИФ и ООО «Газпром газомоторное топливо».

В документе отдельно оговаривается, что министерство здравоохранения РТ должно будет проконтролировать организацию медицинского обслуживания участников мероприятия.

Председателем оргкомитета форума выступил сам Песошин. Сопредседателями (по согласованию) являются заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, заместитель министра экономического развития Илья Торосов, секретарем оргкомитета — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.