На международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии в Татарстане потратят 5,8 млн рублей

На проведение международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии в Татарстане 21—23 апреля 2021 года потратят 5,8 млн рублей. Такова начальная (максимальная) цена договора. Заказчиком выступает Центр энергосберегающих технологий Татарстана при Кабмине РТ. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Финансирование закупки осуществляется из бюджета республики.



От подрядчика требуется предоставить для форума площадки несколько конференц-залов на разное количество посадочных мест, обеспечить их необходимым оборудованием, мебелью и техникой; оформить площадки рекламно-информационными носителями, разработать брендбук ТЭФ; обеспечить мероприятие транспортным обслуживанием; предоставить сотрудников по обслуживанию мультимедийного оборудования, для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, администрирования, услуг гардероба; предоставить услуги переводчиков с татарского и английского языков; обеспечить подключение интернета. Также на мероприятии будут необходимы услуги клининга и охраны.



В рамках форума предусмотрены международная специализированная выставка и деловая программа. В организации события предложат поучаствовать Казанскому государственному энергетическому университету (КГЭУ), «Татэнерго», «Татэнергосбыту», «Татнефти» и т.д.

Напомним, Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии (ТЭФ) хотели провести еще в марте 2020 года, но перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Председателем оргкомитета форума выступил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Сопредседателями (по согласованию) являются заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, заместитель министра экономического развития Илья Торосов, секретарем оргкомитета — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Маргарита Головатенко