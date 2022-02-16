Главное к утру: Байден не исключил вторжение России на Украину, пожар со смертельным исходом в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 16 февраля:
- Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что расширение НАТО «не значится в повестке дня». Также он отметил важность диалога между РФ и Западом из-за расхождения во мнениях по гарантиям безопасности. Политик подчеркнул, что НАТО и ЕС выразили готовность к обсуждению пунктов в предложениях РФ, несмотря на несогласие.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что агрессивная риторика американской стороны и ее ближайших союзников недопустима. Министр призвал «к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности».
- Президент США Джо Байден заявил, что США готовы сотрудничать с Москвой для улучшения стабильности и безопасности в Европе. «Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию», — заявил лидер США. Также все же не исключает, что Россия может напасть на Украину. По словам президента, в таком случае американская сторона готова решительно ответить на этот шаг.
- В Нижнекамске восьмиклассник принес в школу пистолет. Из оружия выстрелы не производились. По словам подростка, он просто купил его в интернете и принес показать одноклассникам. Вероятно, родители не были в курсе о покупке. Как рассказал начальник управления образования Айдар Гарифуллин, по данному факту был организован совет профилактики.
- В Казани в день рождения татарского поэта Мусы Джалиля почтили его память. Как отметил профессор КФУ Альфат Закирзянов, творчество поэта близко и знакомо всем народам России. Кроме того, завтра в городе объявят лауреатов премии им. Мусы Джалиля 2022 года, также состоится гала-концерт «Джалиловских чтений».
- В столице Татарстана в одной из квартир жилого дома на улице Сафьян произошел пожар, в котором погибла женщина. Возгорание случилось в спальне, где находилась погибшая. Его заметила пожилая мать хозяйки квартиры, она успела выбежать из горящего помещения. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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