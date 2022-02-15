В Нижнекамске подросток принес в школу пистолет

В Нижнекамске восьмиклассник принес в школу пистолет, об этом сообщили родители в социальных сетях, позднее информацию подтвердили в управлении образования района.



Начальник управления образования Айдар Гарифуллин прокомментировал, что из оружия не было выстрелов: «По данному факту у нас проведен совет профилактики. По словам ребенка, он это просто купил и принес показать одноклассникам. Применения не было».

Школьник купил оружие в интернете, родители, судя по всему, ничего не знали о покупке, сообщает «Татарстан-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Федеральная служба безопасности России в январе и феврале провела спецоперацию, в ходе которой удалось ликвидировать 26 нелегальных оружейных мастерских в 20 регионах страны. Задержаны 87 подпольных оружейников, изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства.

Маргарита Головатенко