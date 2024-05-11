Михаил Бернштейн — «самый бесстрашный из всех наших фотокорреспондентов»

Кем был прототип Мишки Вайнштейна из романа Константина Симонова «Живые и мертвые»

Трилогия Константина Симонова «Живые и мертвые» — монументальное произведение о Великой Отечественной войне. Оно основано на реальных событиях, хотя его нельзя назвать хроникой. Все герои в романе вымышленные, но у многих есть прототипы. Прототипом одного из главных героев, мужественного командира Серпилина, был полковник Семен Кутепов, про которого неоднократно писали. Но кроме него, Симонов описал в романе своего друга и коллегу фоторепортера Михаила Бернштейна. Его судьба трагична и во многом забыта. В этом материале литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, кем был Михаил Бернштейн и как Симонов отразил его образ в нескольких произведениях.

«Он ни минуты не сидел на месте»

Герои, которые похожи на Михаила Бернштейна, встречаются в разных произведениях Константина Симонова. Не только в трилогии «Живые и мертвые». Кажется, будто автор хотел увековечить память о своем друге. Но сегодня в открытом доступе нет ни одной полной биографии Бернштейна. Мне пришлось собирать ее по крупицам в абсолютно разных источниках: от рассекреченных Минобороны России личных дел писателей-фронтовиков до семейных хроник в блогах потомков.

На днях Минобороны России рассекретило личное дело Бернштейна. В нем автобиография, из которой стало известно о жизни фотокорреспондента до начала войны. Бернштейн Михаил Самойлович (Самуилович) родился 23 мая 1912 года в Бобруйске, тогда еще Российская Империя, а в анкете Бернштейн написал Белорусская ССР. До революции его отец был служащим, а после — работал «еврейским учителем». Михаил закончил только шесть классов. В возрасте 17 лет в октябре 1929 года начал работать в газете «Правда» учеником фоторепортера, а с мая 1932 года его перевели на должность фотокорреспондента, чем он и занимался до 1934 года, пока его не призвали в армию. Бернштейн проходил службу на Дальнем Востоке. В январе 1937 года вернулся в Москву и продолжил работать в «Правде».

Анкета Михаила Бернштейна из личного дела. Скриншот с сайта Живые книги о главном

Весной 1939 года в Монголии у реки Халхин-Гол вспыхнул вооруженный конфликт между советско-монгольскими войсками и Вооруженными силами Японии. Редакция «Правды» отправила туда Бернштейна в качестве фотокорреспондента. В это же время газета «Героическая красноармейская» посылает в Монголию своего военного корреспондента Константина Симонова. Именно там, в Монголии, во время редакционного задания познакомились Михаил Бернштейн и Константин Симонов. Познакомились, но еще не подружились.

С июля 1940 года Бернштейн начал работать в редакции газеты «Красная звезда» и практически сразу же отправился на финскую войну. Вот как о нем написал главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг:

Среди фоторепортеров «Красной звезды» Миша был на особом положении — как единственный из своих собратьев, побывавший вместе с нами на Халхин-Голе и на финской войне... его посылали на самые горячие участки фронта, зная, что никакая опасность или трудность не могут его остановить, если газете нужен «гвоздевой» снимок. <...> Весьма располневший в свои двадцать пять лет, с кобурой и «лейкой» на круглом животе, в ушанке, сбитой далеко на затылок, он ни минуты не сидел на месте, внезапно исчезал и так же внезапно появлялся, не давая покоя ни своей «лейке», ни своим спутникам.

Сделать «тот самый» кадр

Когда началась война, Симонов работал в «Известиях» и был прикомандирован к армейской газете 3-й армии «Боевой знамя», а потом переведен во фронтовую газету Западного фронта «Красноармейская правда». Но уже 20 июля 1941 года по инициативе Ортенберга перешел работать специальным корреспондентом в «Красную звезду», для которой писал до конца войны. Как сотрудники «Красной звезды» Симонов и Бернштейн фиксировали события на Северном и Западном фронте.

Автобиография Михаила Бернштейна из личного дела. Скриншот с сайта Живые книги о главном

Константин Михайлович вспоминал, как в ноябре 1941 года Бернштейн фотографировал британских летчиков на Русском Севере. Сначала он снимал их в блиндаже, а потом вытащил наружу и очень долго фотографировал у самолета. Британцы «крепились, старались не стучать зубами и делали бодрые фотогеничные лица». Тогда неутомимый фотокор Бернштейн стал для всех просто Мишкой и в первую очередь для Константина Симонова.

В воспоминаниях очевидцев есть еще одна история, когда журналистов отправили в Елец. Лететь туда пришлось с пересадкой в Рязани, где выяснилось, что добраться до Ельца получится только следующим утром. В ночь перед вылетом самолеты пропали. Подумали, что угнали. Оказалось все гораздо прозаичнее. Началась метель, самолеты были плохо закреплены и их унесло в сторону и немного помяло, нужен был ремонт. Чтобы не сидеть без дела, Бернштейн подбил всех поехать в Михайлов, который освободили от нацистов несколько часов назад. Именно эта группа корреспондентов в итоге первой запечатлела вид освобожденного города. На кадрах Бернштейна была брошенная немецкая техника на улицах, торчащие из снега винтовки, разрушенные дома.

Справка из личного дела Михаила Бернштейна. Скриншот с сайта Живые книги о главном

Бернштейну всегда хотелось сделать «тот самый» кадр. Он готов был лезть на передовую, не думая о собственной жизни. Поэтому его и посылали на самые опасные задания. Бернштейн не подводил и всегда делал «тот самый» кадр.

Смерть «вездесущего»

В феврале 1942 года ему было присвоено звание интенданта 2-го ранга запаса. А 3 мая этого же года фотокор был представлен к награде ордена Красной звезды за бои с германским фашизмом. Приказ подписал генерал Георгий Жуков, который еще в 1939 году дал Бернштейну прозвище «вездесущий». Только неизвестно, вручили ему награду или нет. На учетной карточке стоит штамп, что вручили. Дело в том, что в мае 1942 года Михаил Бернштейн числился в списках пропавших без вести сотрудников редакции «Красная звезда».

В мае 1942 года фотокора отправили в командировку в район Харькова, где тогда шли ожесточенные бои. Корреспонденты и военные попали в окружение, но из «котла» была возможность выбраться на последнем самолете, где было зарезервировано место для фотокорреспондента «Красной звезды». По словам выживших очевидцев, Бернштейн отказался лететь и отдал свое место не то раненому солдату, не то женщине. Когда самолет улетел, оставшийся отряд все-таки смог вырваться из окружения на машинах, но их начали обстреливать. В этой перестрелке Бернштейн и погиб.

Учетная карточка награжденного из личного дела Михаила Бернштейна. Скриншот с сайта Живые книги о главном

Симонов узнал о смерти друга гораздо позже. Ходил даже слух, что якобы из окружения они не смогли вырваться, и фотокор совершил самоубийство, чтобы не попасть в плен. Но подтверждений этой версии нет. Вероятно, и сам Симонов в нее не верил. Потому что в повести «Двадцать дней без войны», которая рассказывает о вымышленном корреспонденте «Красной звезды» Василии Лопатине, есть фрагмент о гибели фотокора Кулаковского. И его смерть очень похожа на то, как погиб Бернштейн:

Они с Кулаковским прилетели на Юго-Западный фронт, когда в воздухе уже запахло бедой, и в последнюю ночь перед тем, как замкнулось кольцо харьковского окружения, добрались в две разные армии, действовавшие одна южней, другая северней Харькова. Препирались перед этим — так или наоборот, — кому — в какую. В результате ты жив-здоров до сих пор, а его нет! Погиб вместе с двумя своими аппаратами — стареньким ФЭДом и новенькой трофейной «лейкой», которой щелкнул перед отъездом во дворе редакции тебя с дочерью.

Кроме этого, Константин Симонов запечатлел друга в своем главном произведении — романе «Живые и мертвые». Там неутомимый фотокор Михаил Бернштейн превратился в такого же неутомимого фотокора Мишку Вайнштейна. Мишка Вайнштейн стал и главным героем фильма «Жди меня», который сняли по сценарию Симонова. На экраны кинолента вышла в ноябре 1943 года.

Выписка о присвоении Михаилу Бернштейну звания интенданта 2-го ранга запаса. Скриншот с сайта Живые книги о главном

«Остался в моей памяти облик, пожалуй, самого бесстрашного из всех наших фотокорреспондентов, то есть из людей, которым вообще, как правило, не занимать мужества», — написал в своих воспоминаниях Симонов о Михаиле Бернштейне.

Почти забыт

Бернштейн умер в возрасте 30 лет. В сведениях о пропавших без вести записано, что у него осталась жена Любовь Абрамовна Писарницкая и годовалая дочь Елизавета. История с семьей оказалось непростой. Я нашла сведения в блоге писательницы и сценариста Лены Пчелкиной, она жена внука Бернштейна, которого тоже зовут Михаил. Пчелкина пишет, что у Писарницкой был первый муж, которого забрали на следующий день после свадьбы по обвинению в шпионаже в пользу Японии. «Он велел развестись и устроить свою жизнь. <...> Она развелась и встретила другого и не устояла», — написала Пчелкина.

Этот другой и был Михаил Бернштейн. У них родилась дочь. А потом Михаил ушел на войну, где работал фотокором и погиб под Харьковом. Через какое-то время вернулся первый муж и удочерил дочь Бернштейна. «Но они стерли отчество, фамилию и стерли всю память о Михаиле Бернштейне, вина которого была только в том, что он уступил свое место. <...> И я дала себе слово, что буду печатать о нем этот текст хотя бы раз в году, чтобы оставалась память. Наверное, у Михаила Бернштейна осталась одна я», — написала Пчелкина в своем блоге.

Сведения о пропавших без вести сотрудников редакции «Красная Звезда» (из личного дела Михаила Бернштейна). Скриншот с сайта Живые книги о главном

Возможно, поэтому о фотокоре Бернштейне есть только скудная информация о его жизни в период с 1939 по 1942 год. Всего три года из тридцати. И в первую очередь благодаря Константину Симонову, который постарался оставить его след во многих своих послевоенных произведениях и в главном стихотворении «Веселая журналистская», которое стало гимном советских корреспондентов:

И пьющий, и курящий,

Отважен и хитер

Был парень настоящий

Веселый репортер.

На танке, в самолете,

В землянке, в блиндаже,

Куда вы не придете

До вас он был уже.

Но вышли без задержки

Наутро, как всегда,

«Известия» и «Правда»,

И «Красная Звезда».

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».