В Казани на пожаре погибла женщина

В Казани в одной из квартир дома №7 на улице Сафьян произошел пожар, в котором погибла женщина.



Пожар случился в спальне, где находилась погибшая. Пожилая мать хозяйки квартиры первой заметила возгорание и успела выбежать из горящей квартиры.

По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать непотушенная сигарета, сообщает «Татарстан-24».

В начале февраля в одном из жилых домов Набережных Челнов произошел пожар. В результате возгорания пострадал мужчина — он получил термические ожоги кистей рук второй-третьей степени. Пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.

Маргарита Головатенко