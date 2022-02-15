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В Казани на пожаре погибла женщина

22:21, 15.02.2022
В Казани на пожаре погибла женщина
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в одной из квартир дома №7 на улице Сафьян произошел пожар, в котором погибла женщина.

Пожар случился в спальне, где находилась погибшая. Пожилая мать хозяйки квартиры первой заметила возгорание и успела выбежать из горящей квартиры.

По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать непотушенная сигарета, сообщает «Татарстан-24».

В начале февраля в одном из жилых домов Набережных Челнов произошел пожар. В результате возгорания пострадал мужчина — он получил термические ожоги кистей рук второй-третьей степени. Пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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