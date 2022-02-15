Канцлер ФРГ: расширение НАТО на восток не значится в повестке дня

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что расширение НАТО «не значится в повестке дня», об этом информирует ТАСС.



Он отметил важность диалога между РФ и Западом из-за расхождения в позициях по гарантиям безопасности:

— Я считаю правильным то, что НАТО и ЕС ответили на письма России, и хороший сигнал заключается в том, что Россия, хотя и выразила свое несогласие с ответом, заявила, что там есть некоторые положительные пункты, — сказал он и подчеркнул, что НАТО и ЕС выразили готовность к обсуждению пунктов в предложениях РФ, несмотря на несогласие.

«Сейчас важно, чтобы не возникла опасная ситуация», — заключил канцлер.

Фото: kremlin.ru

В Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны обсудили актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, в том числе вопросы, связанные с предоставлением гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта. В начале встречи Путин отметил, что часть времени будет посвящена обсуждению вопросов безопасности и происходящему вокруг Украины. Встреча продлилась около трех часов.

Маргарита Головатенко