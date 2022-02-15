Лавров в разговоре с Блинкеном заявил о недопустимости агрессивной риторики США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе разговора 15 февраля с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность продолжения совместной работы, как об этом условились президенты Владимир Путин и Джо Байден в беседе 12 февраля.



Министр отметил, что агрессивная риторика США и его ближайших союзников — недопустима.

Лавров призвал «к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности», приводит RT сообщение МИД.

Ранее, 12 февраля, беседа Лаврова и Блинкена прошла по инициативе американской стороны, как и в этот раз. Лавров в ходе нее заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания об агрессии России против Украины преследует провокационные цели. Также она поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения проблемы Донбасса.

Маргарита Головатенко