В Казани почтили память Мусы Джалиля — видео

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В Казани во вторник, в день рождения татарского поэта Мусы Джалиля почтили его память. Поэту было 36 лет, когда тяжело раненным он попал в фашистский плен. Но даже здесь поэт остался верен своему делу и продолжил писать, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Как отметил доктор филологических наук, профессор КФУ Альфат Закирзянов, творчество Мусы Джалиля, в котором отражены гуманистические идеалы всего человечества, близко и знакомо всем народам России.

В четверг в Казани объявят лауреатов премии им. Мусы Джалиля 2022 года, тогда же пройдет гала-концерт джалиловских чтений.

Маргарита Головатенко