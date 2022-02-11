Вик Уайлд поддержал Камилу Валиеву: «Хочется пожелать удачи этой девочке»

Фото: Олимпийский комитет России

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, бронзовый призер Игр в Пекине, российский сноубордист Вик Уайлд поддержал фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.



Представляю, в каком стрессе фигуристка Камила Валиева. Хочется пожелать удачи этой девочке», — написал Уайлд в «сториз» своей страницы в Instagram.



Вик Уайлд поделился своим опытом: перед Олимпиадой 2018 года ему постоянно звонили журналисты, рассказывая, что он попал в подозрительные списки по допингу и должен сам во всем признаться. Оказалось, это был блеф — они хотели, чтобы Уайлд дал интервью, где рассказал бы что-нибудь плохое о российском спорте. Тогда шли разговоры о том, допустят ли Россию до Игр. Уайлд поехал на Олимпиаду вымотанный.

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Сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемонию награждения до сих пор не провели: появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Издание «Спорт-Экспресс», сообщавшее ранее об отстранении фигуристки Камилы Валиевой от личного турнира Олимпийских игр — 2022 из-за положительного допинг-теста, выпустило опровержение собственной информации, поскольку она «не находит подтверждения».

Вчера стало известно, что Камилу Валиеву не отстранили от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине и что она вышла на тренировку перед личными соревнованиями.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляциями публикации СМИ, согласно которым якобы сомнительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде.

Вчера СМИ сообщали, что с Валиевой снято отстранение, и Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине. команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении. Однако на это решение могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Маргарита Головатенко