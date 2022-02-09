Издание, сообщавшее об отстранении Камилы Валиевой опубликовало опровержение и извинилось

Издание «Спорт-Экспресс», сообщавшее ранее об отстранении фигуристки Камилы Валиевой от личного турнира Олимпийских игр-2022 из-за положительного допинг-теста выпустило опровержение собственной информации, поскольку она «не находит подтверждения».

«Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято. 15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин, — говорится в публикации.

Как сообщает источник, сейчас над вопросом работают юристы и Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность фигуристки в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени. Редакция «СЭ» приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию», — говорится в публикации СЭ.

Напомним, ранее стало известно, что организаторы перенесли награждение российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине, поскольку в пробе одного из спортсменов обнаружен препарат триметазидин. Также появилась информация, что Валиеву могут не допустить до индивидуальных соревнований. Британское издание The Guardian при этом сообщает, что найденное в вещество в пробе фигуриста не может повлиять на улучшение результатов атлета.







