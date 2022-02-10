СМИ: с Камилы Валиевой сняли отстранение

Фото: Олимпийский комитет России

С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение, Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.



По словам источника, команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении. Однако на это решение могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Международный союз конькобежцев отказался комментировать ситуацию с Камилой Валиевой, поскольку «не может раскрывать какую-либо информацию о любом возможном нарушении антидопинговых правил».

Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемонию награждения до сих пор не провели: появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Издание «Спорт-Экспресс», сообщавшее ранее об отстранении фигуристки Камилы Валиевой от личного турнира Олимпийских игр — 2022 из-за положительного допинг-теста, выпустило опровержение собственной информации, поскольку она «не находит подтверждения».

Сегодня стало известно, что Камилу Валиеву не отстранили от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине и что она вышла на тренировку перед личными соревнованиями.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляциями публикации СМИ, согласно которым якобы сомнительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде.

Маргарита Головатенко