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СМИ: Валиеву не допустят до личного турнира одиночниц

19:38, 09.02.2022
СМИ: Валиеву не допустят до личного турнира одиночниц
Фото: Олимпийский комитет России

Российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранят от олимпийских соревнований и не допустят до личного турнира одиночниц. Об этом пишет издание «Спорт-экспресс».

По его данным, сборную России практически гарантированно лишат ранее завоеванных золотых медалей за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022.

Фото: Олимпийский комитет России

В допинг-пробе Валиевой не обнаружили наркотических средств. Ее брали в декабре. В пробе обнаружили триметазидин, пишет РБК.

Издание Inside the Games сегодня сообщило, что причиной переноса награждения российских фигуристов на Олимпиаде мог стать допинг-тест казанской фигуристки Камилы Валиевой. При этом британская The Guardian утверждает, что найденное в допинг-пробе российского фигуриста вещество не может повлиять на улучшение результатов атлета.

Татьяна Леухина
СпортФигурное катание Татарстан

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