Камилу Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпиаде

Фото: Олимпийский комитет России

Фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, информирует ТАСС.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК)», — сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина. Она упомянула, что с датой вручения медалей в командном турнире тоже должен определиться МОК.

Валиева уже вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпиаде.

Официальный представитель МОК Марк Адамс назвал публикации в СМИ о сомнительном допинг-тесте Валиевой спекуляциями.

Ранее стало известно, что организаторы перенесли награждение российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине, поскольку в пробе одного из спортсменов обнаружен препарат триметазидин. Также появилась информация, что Валиеву могут не допустить до индивидуальных соревнований. Британское издание The Guardian при этом сообщает, что найденное вещество в пробе фигуриста не может повлиять на улучшение результатов атлета.

Издание «Спорт-Экспресс», сообщавшее ранее об отстранении фигуристки Камилы Валиевой от личного турнира Олимпийских игр-2022 из-за положительного допинг-теста, выпустило опровержение собственной информации, поскольку она «не находит подтверждения».

Маргарита Головатенко