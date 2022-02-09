Главное к утру: победа казанского «Синтеза», ракетная атака Израиля
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 9 февраля:
- Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли подмосковный «Штурм-2002» в стартовом матче 16-го тура. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 17:7 (6-1, 3-3, 4-2, 4-1). За «Синтез» мячи забросили Адель Латыпов, Алексей Рыжов-Аленичев, Даниил Пронин и другие. Следующий матч против «Штурма» состоится сегодня в 12.00.
- Татарстан получит льготный кредит на 15,5 млрд рублей для развития Казанской агломерации. Средства направят из Фонда жилищно-коммунального хозяйства России. Предполагается использование потенциала территорий «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска», что позволит в перспективе ввести 10 млн «квадратов» многоквартирного жилья.
- В Набережных Челнах из-за неубранного снега управляющие компании оштрафовали на 850 тысяч рублей. Всего с начала 2022 года жилищная инспекция составила 20 административных протоколов на управляющие компании и ТСЖ.
- Церемония прощания с экс-гендиректором ОЭЗ «Иннополис», гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорем Носовым состоится завтра, 10 февраля. Желающих проститься ожидают с 8.00 до 9.00 на втором этаже конференц-зала технопарка им. Попова по ул. Университетской, 7. Из Казани автобусы отправятся в 7.00 от остановки «Центральный стадион»/станции метро «Кремлевская».
- В России не станут приостанавливать плановую первичную медицинскую помощь детям из-за коронавируса. Кроме того, медпомощь продолжат оказывать пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также людям, которые нуждаются в проведении заместительной почечной терапии.
- Минувшей ночью армия Израиля нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты. Погиб один сирийский военнослужащий, еще пять человек пострадали. Помимо прочего, в результате атаки нанесен материальный ущерб. Первый удар произошел в 00.56 по мск, второй — в 1.10.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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