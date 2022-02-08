Казанский «Синтез» обыграл «Штурм-2002» в стартовом матче 16 тура
Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли подмосковный «Штурм-2002» в стартовом матче 16 тура. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 17-7 (6-1, 3-3, 4-2, 4-1).
За «Синтез» мячи забросили: Адель Латыпов (4), Алексей Рыжов-Аленичев (3), Даниил Пронин (2), Игорь Бычков (2), Никита Деревянкин (2), Аскар Махиянов (1), Замир Мирзиев (1), Иван Сучков (1), Роман Шепелев (1).
Следующий матч против «Штурма» состоится завтра, в 12.00.
28 января «Синтез» обыграл «Синтез УОР» в стартовом матче перенесенного 17-го тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 16:2 (1-4, 0-5, 0-2, 1-5).
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