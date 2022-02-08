Церемония прощания с Игорем Носовым в Иннополисе пройдет 10 февраля

В четверг, 10 февраля, в Иннополисе пройдет церемония прощания с экс-гендиректором ОЭЗ «Иннополис», генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорем Носовым. Желающих проститься с ним ждут с 8.00 до 9.00 на втором этаже конференц-зала технопарка им.Попова по ул.Университетская, 7. Координаты: 55.752494, 48.753082.

Из Казани до до места прощания можно добраться на автобусах. Они отправляются в 7.00 от остановки Центральный стадион/Метро «Кремлевская». Обратно в Казань они отъезжают в 8.45.

Контактные лица: Станислав Мавлютшин, +79372991444; Ришат Ханнанов, +79172935410.

Похоронят Игоря Носова в Казани на Арском кладбище по ул. Николая Ершова, 25 в этот же день, 10 февраля. Координаты: 55.793330, 49.155830. Контактное лицо Станислав Мавлютшин, +79372991444.

В Москве прощание с Игорем Носовым пройдет уже завтра, 9 февраля, с 15.00 до 16.00 в Большом Церемониальном зале Похоронного Дома Троекурово, по ул. Рябиновая, 24 строение 1. Контактные лица: Станислав Мавлютшин, +79372991444; Татьяна Михайлова, +79857820921.

О смерти Игоря Носова стало известно сегодня. По данным источников «Реального времени», у экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» случился инсульт.

