В Челнах управляющие компании оштрафовали на 850 тысяч рублей за неубранный снег

В Набережных Челнах с начала года жилищная инспекция составила 20 административных протоколов на управляющие компании и ТСЖ за неуборку снега. Сумма штрафов составила 850 тысяч рублей.

Очистка от снега придомовых территорий и дворов входит в обязанности УК. Это прописано в договорах на управление многоквартирными домами с собственниками помещений, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе руководитель челнинской зональной жилищной инспекции Шамиль Мухаметдинов рассказывал, что в январе 17 должностных лиц из управляющих компаний привлекли к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке придомовой территории от снега. В Казани с начала зимнего сезона возбудили около 20 административных дел из-за неочищенных остановок, дорог или переходов и выдали 150 предписаний для устранения нарушений.



Татьяна Леухина