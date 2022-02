В результате ракетной атаки Израиля погиб сирийский военнослужащий

Израильская армия нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии. Это ответная мера на запуск с сирийской территории зенитной ракеты. Погиб один военнослужащий, еще пять человек пострадали.

Кроме того, в результате атаки нанесен материальный ущерб. Первый удар нанесли в 00.56 по мск в районе воздушного пространства Ливана, второй — в 1.10, передает «РИА Новости».

In response to the anti-aircraft missile launched from Syria earlier tonight, we just struck surface-to-air missile targets in Syria, including radar & anti-aircraft batteries.