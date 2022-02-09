Новости происшествий

07:48 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В результате ракетной атаки Израиля погиб сирийский военнослужащий

06:25, 09.02.2022
В результате ракетной атаки Израиля погиб сирийский военнослужащий
Фото: pixabay.com

Израильская армия нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии. Это ответная мера на запуск с сирийской территории зенитной ракеты. Погиб один военнослужащий, еще пять человек пострадали.

Кроме того, в результате атаки нанесен материальный ущерб. Первый удар нанесли в 00.56 по мск в районе воздушного пространства Ливана, второй — в 1.10, передает «РИА Новости».

В ноябре по территории Сирии также был нанесен авиаудар ВВС Израиля. Удары пришлись на несколько районов в центральной и прибрежной частях страны. Несколько сирийских военнослужащих получили ранения.

Диана Жиленкова
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также