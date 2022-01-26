Новости общества

12:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижегородской области приостановили диспансеризацию из-за ситуации с COVID-19

11:57, 26.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нижегородской области приостановили диспансеризацию из-за ситуации с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Нижегородской области из-за роста числа заражений коронавирусом приостановили диспансеризацию и профосмотры, сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

«С сегодняшнего дня на время роста заболеваемости ковидом приостанавливаем проведение диспансеризации и профосмотров в поликлиниках Нижегородской области», — написал замгубернатора.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 70%, а респираторными инфекциями — на 40%.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Вчера СМИ сообщили, что в Татарстане поликлиники временно приостанавливают диспансеризацию населения в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Однако в Минздраве Татарстана «Реальному времени» заявили, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также