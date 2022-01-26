В Нижегородской области приостановили диспансеризацию из-за ситуации с COVID-19
В Нижегородской области из-за роста числа заражений коронавирусом приостановили диспансеризацию и профосмотры, сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
«С сегодняшнего дня на время роста заболеваемости ковидом приостанавливаем проведение диспансеризации и профосмотров в поликлиниках Нижегородской области», — написал замгубернатора.
За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 70%, а респираторными инфекциями — на 40%.
Вчера СМИ сообщили, что в Татарстане поликлиники временно приостанавливают диспансеризацию населения в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Однако в Минздраве Татарстана «Реальному времени» заявили, что пока официального подтверждения этой информации нет.
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