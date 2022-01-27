Первая партия вакцины «Спутник М» для подростков поступила в Челны

Фото: Минздрав РТ

В Набережные Челны поступила первая партия вакцины «Спутник М» от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Всего пришло 200 доз. Сама вакцина двухкомпонентная. Привиться ей нужно будет два раза с интервалом в 21 день. Прививки делают в детских поликлиниках по месту прикрепления и только с письменного согласия родителей.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги» к врачу-педиатру. Тот после осмотра и при отсутствии противопоказаний выдаст направление на нее.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстан первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет поступила на прошлой неделе. Тогда пришло 2 880 доз. По состоянию на вчерашний день вакцинацию в республике прошли 37 детей.

Дарья Акимова