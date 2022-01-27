В Татарстане началась вакцинация детей от коронавируса — процедуру прошли 37 человек

В Татарстане начали вакцинировать детей от коронавируса, детские вакцины от COVID-19 доставили в поликлиники. Как сообщил педиатр, детский пульмонолог Ильнур Закиров, по состоянию на вчерашний день вакцинацию прошли 37 детей.



«Вакцины имеются [в наличии]. Все желающие могут записаться через «Госуслуги» к педиатру. Педиатр проведет необходимый осмотр», — сообщили «Реальному времени» в Минздраве республики.

После осмотра, при отсутствии противопоказаний врач сможет выдать направление на вакцинацию. Решение о вакцинации ребенка принимают родители.



Фото: realnoevremya.ru

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет поступила в Татарстан на прошлой неделе.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»), которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Это аналог «Спутника V» со сниженной концентрацией. Прививка также проводится двумя компонентами внутримышечно с интервалом в три недели.

Маргарита Головатенко