Главное о коронавирусе на 25 января: очереди в казанской больнице, скрытые симптомы «омикрона»

Фото: Олег Тихонов

В Нижнекамске выросла заболеваемости коронавирусом на 3,1%

В Татарстане выявили 348 новых случаев заражения COVID-19. Всего на 25 января в республике зарегистрировано 45 873 заболевших. Госпитализировано 334 человека. За весь период выздоровели 38 410 человек, в том числе 108 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 565 человек, среди них четверо — за последние сутки.

Всего в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 357 399 человек. Из них вторую дозу вакцины получил 1 884 121 человек, ревакцинировались 173 239 человек. Об этом рассказал Минздрав РТ.

Президент Всероссийской федерации плавания и член бюро Международной федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что даже с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Казани. Из-за эпидситуации чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке перенесли на 2023 год. В связи с этим соревнования в Казани, которые должны были пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года, состоятся с 13 по 29 мая 2022 года.



Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске отмечен рост заболеваемости ОРВИ примерно на 3% и рост заболеваемости коронавирусом примерно на 3,1%. Также увеличилось количество вызовов на станцию скорой помощи, в основном по поводу ОРВИ. В коронавирусном госпитале лечится 61 человек, один находится на ИВЛ.

В соцсетях казанцы жалуются на большие очереди на получение лекарств от COVID-19 в больнице №18. Видео из поликлиники появилось в интернете. Его автор отмечает, что у многих стоящих в очереди есть симптомы коронавируса. В пресс-службе больницы подтвердили, что в клинике образовались большие очереди на выписку препаратов и на их получение через аптеку. Это связано с подъемом заболеваемости COVID-19 и наплывом людей.

Главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов рассказал, как лечиться при заражении штаммом «омикрон». По его словам, самостоятельная терапия практически совпадает с лечением ОРВИ. При высокой температуре, головной и мышечной боли нужно пить не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты, а также принимать лекарства, которые используют при сезонных простудах и ОРВИ.

Фото: kazanfirst.ru

Минздравом одобрено проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей

За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса, что является рекордом, выздоровели 26 404 человека. 12 837 человек госпитализировано за сутки. Таким образом, число зараженных выросло до 11 241 109 человек, а выздоровевших — до 10 071 740 человек. За последние сутки зафиксирована 681 смерть. За весь период в России от COVID-19 умерли 327 448 человек.

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей от 6 до 11 лет. Разрешение на это получил Центр имени Гамалеи. Исследования начались 24 января. Участие в них принимают 2,2 тысячи пациентов.



Также Минздрав РФ приостановил закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона». С начала 2022 года по регионам не распределили ни одной партии «ЭпиВакКороны» и «ЭпивВакКороны-H». В одном из российских научных институтов сообщили, что есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины.

Театру Олега Табакова грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер. В ходе проверки оказалось, что при входе в здание театра посетители не соблюдали социальную дистанцию и не использовали маски.

Фото: culture.ru

Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что неформальное признание российских вакцин в стране уже состоялось. Прибывшие на Олимпиаду российские спортсмены пользуются равными с привитыми иностранными атлетами правами.

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус. В организациях, где работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал дважды в неделю. Крупным предприятиям со штатом от тысячи человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. В ведомстве заявили, что эти меры носят рекомендательный характер.

В Калининградской области приостановят оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи из-за роста заболеваемости COVID-19. То же самое произошло в Карелии с 25 января, кроме того, с 1 февраля приостанавливается стационарная помощь.

В Москве усилили проверки санитарных мер в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах. В случае несоблюдения нарушители будут привлечены к административной ответственности со штрафом для юридических лиц до 1 млн рублей или приостановкой деятельности по решению суда. Также работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

Фото: vesti.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе требует перехода в мобилизационный режим. Власти готовят изменения в местное постановление о противодействии распространению коронавируса с новыми, более строгими санитарными ограничениями.

В Подмосковье началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Она проводится с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Московская область получила первую партию вакцины — 1,8 тысячи комплектов доз.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что поражение легких при омикрон-штамме коронавируса развивается после 9—10 дней болезни. По ее словам, в группе риска находятся в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Фото: mymsk.online

Отмена карантина и тестов на COVID-19 для взъезда в Британию

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 355 010 258 человек, 5 605 029 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (71 709 180). На второй строчке — Индия (71 709 180), на третьей — Бразилия (24 142 032), на четвертой — Франция (16 917 220), на пятой — Великобритания (16 063 386).



Больше всего смертей зафиксировано в США (868 512). За ними следуют Бразилия (623 636), Индия (490 462), Россия (320 178, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (303 301).

Кабмин Японии получил просьбы об усиленном режиме борьбы с коронавирусом от 16 префектур. Ожидается, что официальное решение будет принято 25 января. В настоящее время он уже действует в 16 других префектурах, включая самый густонаселенный в Японии район Большого Токио. Вводимые меры предусматривают в первую очередь сокращение времени работы общепита и ужесточение условий продажи там алкоголя.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отказался от проведения ежегодной пресс-конференции, чтобы сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавируса в стране. Ранее правительство сообщило, что на прошлой неделе из всех случаев заражения инфекцией в стране 50,3% связаны со штаммом «омикрон».

Фото: russian.korea.net

В Британии отменяют все тесты на коронавирус для привитых лиц, въезжающих в страну. Также отменяется 10-дневный карантин для приезжающих и второй тест для непривитых от коронавируса.

Португальские ученые проследили за развитием новой коронавирусной инфекции у носителей штамма «омикрон» и обнаружили, что она гораздо реже приводит к госпитализации больных, а при их попадании в больницу они выздоравливают на четыре дня раньше, чем при заражении дельта-вариацией SARS-CoV-2.

Британский эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Сачин Награни назвала четыре «скрытых» симптома штамма коронавируса «омикрон». Это усталость, ломота и боли в мышцах, тошнота и потеря аппетита.

В Таиланде с 1 февраля планируется начало вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Первая партия из 3 млн доз вакцин Pfizer для них прибудет в страну уже в январе. Добровольная вакцинация лиц в возрасте от 12 до 18 лет началась в Таиланде в октябре 2021 года.

Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на «Евровидении» в 2021 году, вынуждена была перенести европейский тур 2022 года, в том числе запланированные выступления в Москве и Санкт-Петербурге, на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Новые даты будут объявлены не позднее 1 марта.

Фото: facebook.com/maneskinofficial

Чемпион Олимпиады-2000 в Сиднее в упражнении на кольцах венгерский гимнаст Сильвестр Чоллань умер в возрасте 51 года. В декабре 2021 года он был госпитализирован с коронавирусом.

Дарья Акимова