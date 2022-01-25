Главное о коронавирусе на 25 января: очереди в казанской больнице, скрытые симптомы «омикрона»
В Нижнекамске выросла заболеваемости коронавирусом на 3,1%
В Татарстане выявили 348 новых случаев заражения COVID-19. Всего на 25 января в республике зарегистрировано 45 873 заболевших. Госпитализировано 334 человека. За весь период выздоровели 38 410 человек, в том числе 108 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 565 человек, среди них четверо — за последние сутки.
- Всего в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 357 399 человек. Из них вторую дозу вакцины получил 1 884 121 человек, ревакцинировались 173 239 человек. Об этом рассказал Минздрав РТ.
- Президент Всероссийской федерации плавания и член бюро Международной федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что даже с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Казани. Из-за эпидситуации чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке перенесли на 2023 год. В связи с этим соревнования в Казани, которые должны были пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года, состоятся с 13 по 29 мая 2022 года.
- В Нижнекамске отмечен рост заболеваемости ОРВИ примерно на 3% и рост заболеваемости коронавирусом примерно на 3,1%. Также увеличилось количество вызовов на станцию скорой помощи, в основном по поводу ОРВИ. В коронавирусном госпитале лечится 61 человек, один находится на ИВЛ.
- В соцсетях казанцы жалуются на большие очереди на получение лекарств от COVID-19 в больнице №18. Видео из поликлиники появилось в интернете. Его автор отмечает, что у многих стоящих в очереди есть симптомы коронавируса. В пресс-службе больницы подтвердили, что в клинике образовались большие очереди на выписку препаратов и на их получение через аптеку. Это связано с подъемом заболеваемости COVID-19 и наплывом людей.
- Главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов рассказал, как лечиться при заражении штаммом «омикрон». По его словам, самостоятельная терапия практически совпадает с лечением ОРВИ. При высокой температуре, головной и мышечной боли нужно пить не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты, а также принимать лекарства, которые используют при сезонных простудах и ОРВИ.
Минздравом одобрено проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей
За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса, что является рекордом, выздоровели 26 404 человека. 12 837 человек госпитализировано за сутки. Таким образом, число зараженных выросло до 11 241 109 человек, а выздоровевших — до 10 071 740 человек. За последние сутки зафиксирована 681 смерть. За весь период в России от COVID-19 умерли 327 448 человек.
- Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей от 6 до 11 лет. Разрешение на это получил Центр имени Гамалеи. Исследования начались 24 января. Участие в них принимают 2,2 тысячи пациентов.
- Также Минздрав РФ приостановил закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона». С начала 2022 года по регионам не распределили ни одной партии «ЭпиВакКороны» и «ЭпивВакКороны-H». В одном из российских научных институтов сообщили, что есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины.
- Театру Олега Табакова грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер. В ходе проверки оказалось, что при входе в здание театра посетители не соблюдали социальную дистанцию и не использовали маски.
- Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что неформальное признание российских вакцин в стране уже состоялось. Прибывшие на Олимпиаду российские спортсмены пользуются равными с привитыми иностранными атлетами правами.
- Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус. В организациях, где работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал дважды в неделю. Крупным предприятиям со штатом от тысячи человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. В ведомстве заявили, что эти меры носят рекомендательный характер.
- В Калининградской области приостановят оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи из-за роста заболеваемости COVID-19. То же самое произошло в Карелии с 25 января, кроме того, с 1 февраля приостанавливается стационарная помощь.
- В Москве усилили проверки санитарных мер в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах. В случае несоблюдения нарушители будут привлечены к административной ответственности со штрафом для юридических лиц до 1 млн рублей или приостановкой деятельности по решению суда. Также работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе требует перехода в мобилизационный режим. Власти готовят изменения в местное постановление о противодействии распространению коронавируса с новыми, более строгими санитарными ограничениями.
- В Подмосковье началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Она проводится с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Московская область получила первую партию вакцины — 1,8 тысячи комплектов доз.
- Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что поражение легких при омикрон-штамме коронавируса развивается после 9—10 дней болезни. По ее словам, в группе риска находятся в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и пожилые.
Отмена карантина и тестов на COVID-19 для взъезда в Британию
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 355 010 258 человек, 5 605 029 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (71 709 180). На второй строчке — Индия (71 709 180), на третьей — Бразилия (24 142 032), на четвертой — Франция (16 917 220), на пятой — Великобритания (16 063 386).
Больше всего смертей зафиксировано в США (868 512). За ними следуют Бразилия (623 636), Индия (490 462), Россия (320 178, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (303 301).
- Кабмин Японии получил просьбы об усиленном режиме борьбы с коронавирусом от 16 префектур. Ожидается, что официальное решение будет принято 25 января. В настоящее время он уже действует в 16 других префектурах, включая самый густонаселенный в Японии район Большого Токио. Вводимые меры предусматривают в первую очередь сокращение времени работы общепита и ужесточение условий продажи там алкоголя.
- Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отказался от проведения ежегодной пресс-конференции, чтобы сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавируса в стране. Ранее правительство сообщило, что на прошлой неделе из всех случаев заражения инфекцией в стране 50,3% связаны со штаммом «омикрон».
- В Британии отменяют все тесты на коронавирус для привитых лиц, въезжающих в страну. Также отменяется 10-дневный карантин для приезжающих и второй тест для непривитых от коронавируса.
- Португальские ученые проследили за развитием новой коронавирусной инфекции у носителей штамма «омикрон» и обнаружили, что она гораздо реже приводит к госпитализации больных, а при их попадании в больницу они выздоравливают на четыре дня раньше, чем при заражении дельта-вариацией SARS-CoV-2.
- Британский эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Сачин Награни назвала четыре «скрытых» симптома штамма коронавируса «омикрон». Это усталость, ломота и боли в мышцах, тошнота и потеря аппетита.
- В Таиланде с 1 февраля планируется начало вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Первая партия из 3 млн доз вакцин Pfizer для них прибудет в страну уже в январе. Добровольная вакцинация лиц в возрасте от 12 до 18 лет началась в Таиланде в октябре 2021 года.
- Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на «Евровидении» в 2021 году, вынуждена была перенести европейский тур 2022 года, в том числе запланированные выступления в Москве и Санкт-Петербурге, на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Новые даты будут объявлены не позднее 1 марта.
- Чемпион Олимпиады-2000 в Сиднее в упражнении на кольцах венгерский гимнаст Сильвестр Чоллань умер в возрасте 51 года. В декабре 2021 года он был госпитализирован с коронавирусом.
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