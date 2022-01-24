В соцсетях пожаловались на большие очереди в казанской больнице №18

В казанской больнице № 18 образовались большие очереди на получение лекарств. Видео появилось в социальных сетях.

Автор видео отмечает, что у многих стоящих в очереди есть симптомы COVID-19. «Люди сначала стояли на первом этаже, потом на втором, около одного кабинета, теперь возле другого», — говорит девушка на видео.

В пресс-службе 18-й поликлиники «Реальному времени» подтвердили, что сегодня в медучреждении образовались большие очереди как на выписку препаратов, так и на их получение через аптеку. Это связано с подъемом заболеваемости COVID-19 и наплывом людей.

«В выдаче лекарств участвуют не только медицинские работники, но и аптека, расположенная на первом этаже поликлиники, которая оказалась не в состоянии оперативно выдать эти препараты. В кратчайшие сроки работа по выдаче лекарств будет отлажена», — отметили в медучреждении.

На прошлой неделе в социальных сетях пожаловались на очереди на прием к терапевту в поликлинике №8 в Советском районе Казани. Со слов пользователей, в больнице принимает один терапевт.



Татьяна Леухина