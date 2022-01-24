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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 357 399 человек

13:10, 24.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 357 399 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 357 399 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Из общего числа вакцинированных вторую дозу препарата получил 1 884 121 человек. За сутки в республике вакцинировали 4 145 жителей. Повторную вакцинацию прошли 173 239 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выявили рекордные 297 заболевших COVID-19. По состоянию на 24 января в республике зарегистрировали 45 525 случаев заражения коронавирусом.

Главные новости о коронавирусе на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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