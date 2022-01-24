В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 357 399 человек
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 357 399 человек, сообщили в региональном Минздраве.
Из общего числа вакцинированных вторую дозу препарата получил 1 884 121 человек. За сутки в республике вакцинировали 4 145 жителей. Повторную вакцинацию прошли 173 239 человек.
В Татарстане выявили рекордные 297 заболевших COVID-19. По состоянию на 24 января в республике зарегистрировали 45 525 случаев заражения коронавирусом.
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