Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 у детей

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей. Об этом сообщает RT со ссылкой на реестр министерства.

Разрешение на это получил Центр имени Гамалеи. Речь идет о вакцине «Гам-Ковид-Вак-М» для детей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстан поступила первая партия вакцины для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М». По словам главного внештатного эпидемиолога и специалиста по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрия Лопушова, пришло около 2 880 доз. В ближайшие дни вакцина будет распределена по поликлиникам республики, где с середины недели планируется начать вакцинацию желающих.

Дарья Акимова