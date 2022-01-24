В Нижнекамске выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

В Нижнекамске отмечается рост заболеваемости ОРВИ — примерно на 3% и незначительный рост заболеваемости коронавирусом — примерно на 3,1%, об этом стало известно на «деловом понедельнике».



Лечится в ковид-госпитале 61 человек, еще один человек находится под ИВЛ. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 160 тысяч человек жителей города, полностью вакцинированы — более 150 человек.

Увеличилось количество вызовов на станцию скорой помощи, в основном за счет ОРВИ. Службы медицинской помощи работают в штатном режиме.

«Сейчас нам не нужно расслабляться. Наша задача максимально обезопасить население, поэтому вводится ограничение в части проведения мероприятий, передвижения, снижения максимального скопления мест людей. Каждый должен разработать план, чтобы сохранить экономические показатели предприятий, учреждений, и обезопасить свои коллективы», — сказал руководитель Исполкома НМР Рамиль Муллин.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отчитывался о возросших количествах случаев ОРВИ в Татарстане.

Маргарита Головатенко