В Минздраве Татарстана рассказали, как лечиться при заболевании «омикроном»

Фото: Максим Платонов (архив)

Самостоятельная терапия при заболевании «омикроном» практически совпадает с лечением ОРВИ. Вызывать врача нужно в случае, если температура более 38°С держится дольше трех дней, рассказал главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

При высокой температуре, головной и мышечной боли рекомендуется выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты. Для лечения нужно купить лекарства, которые часто используются при сезонных простудах и ОРВИ. Например, ибупрофен и ацетилсалициловая кислота, средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, на основе трав или хлоргексидина, сосудосуживающие капли, раствор для промывания на основе морской воды, которые помогут устранить заложенность носа; противовирусные препараты (интерферон-альфа в виде капель, спреев).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вызывать врача нужно при температуре, которую не удается сбить, появлении одышки, чувства нехватки воздуха. Антибиотики бесконтрольно применять недопустимо, их назначает врач и только в случае развития осложнений.



При первых признаках ОРВИ нужно остаться дома. Заболевшего лучше изолировать в отдельную комнату, чтобы ограничить контакты в кругу семьи, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее эксперт, вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг назвала отличительные симптомы заражения штаммом «омикрон». Среди них: кашель, заложенность носа, насморк и усталость. В отличие от заражения «дельтой» многие пациенты не теряют вкус и обоняние.



Татьяна Леухина