Рябков заявил, что Россия и США не достигли прогресса в вопросе о нерасширении НАТО

Во время переговоров по гарантиям безопасности в Женеве США и Россия не смогли достичь прогресса в вопросе о нерасширении НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Этот пункт был одним из ключевых в предложениях России, обнародованных в декабре. Тема нерасширения НАТО вызвала у американской стороны «очень серьезные возражения», рассказал Рябков.

Для России важен вопрос невступления в НАТО Украины и Грузии. Эти страны не должны вступать в альянс, поскольку это вопрос национальной безопасности России.

Фото: скриншот/youtube.com

Дипломат добавил, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, поэтому дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Также Рябков в ходе брифинга по итогам переговоров заявил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на возражения альянса.

Ранее замглавы МИД РФ констатировал, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. Он заявил, что переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности должны идти в ускоренном режиме. Встреча с американской стороной может пройти в короткие сроки, если будет согласована.



Татьяна Леухина