В Женеве началась встреча главы МИД России и госсекретаря США

Фото: MariaVladimirovnaZakharova

В Женеве началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Первые кадры со встречи опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В начале встречи Лавров заявил, что ожидает ответа на российские предложения по гарантиям безопасности. При этом на какой-то прорыв он не рассчитывает, пишет ТАСС. Блинкен, к слову, тоже его не ожидает. Об этом он говорил еще до начала переговоров.

В начале этой недели Лавров рассказывал, что Россия все еще ожидает ответов от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Они нужны для того, чтобы продолжить дальнейший разговор со сторонами на эту тему. По его словам, тогда разговор о выдвинутых российской стороной инициативах вышел достаточно подробным.



На сегодняшней встрече запланировано обсуждение гарантий, предложенных Россией США и НАТО. Как уточнил сегодня Лавров, они включают в себя вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Проект гарантий МИД России опубликовал 17 декабря 2021-го. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.



Напомним, что в этом месяце Россия и США провели консультации по вопросам безопасности в Женеве, а 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО.

Однако по их итогам в МИД России заявили, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Их позицию замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал непробиваемой.



Татьяна Демина