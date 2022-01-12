В Брюсселе началась встреча Совета Россия — НАТО

В Брюсселе началась встреча Совета Россия — НАТО. Она первая за последние два с половиной года.

Переговоры проходят в штаб-квартире альянса, сообщает ТАСС. Россию на встрече представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Там выступит замглавы МИД РФ Александр Грушко.



На прошлой неделе министры иностранных дел НАТО проводили экстренную видеоконференцию, чтобы выработать единую позицию по российским предложениям о гарантиях безопасности. В Североатлантическом альянсе считают, что диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность Североатлантического альянса действиями Москвы.



Напомним, 10 января в Женеве состоялись переговоры по гарантиям безопасности США и России. Стороны не смогли достичь прогресса в вопросе о нерасширении НАТО. Этот пункт был одним из ключевых в предложениях России, обнародованных в декабре. Тема нерасширения НАТО вызвала у американской стороны «очень серьезные возражения», рассказал министр иностранных дел России Сергей Рябков.

Татьяна Демина