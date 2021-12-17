МИД обнародовал проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности

Министерство иностранных дел обнародовало проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности. Проекты опубликованы на официальном портале российского МИД.

Согласно проекту, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры будут решаться мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.

Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территорию друг друга.



НАТО обязуется исключить присоединение Украины и других стран к альянсу. Военный блок не должен вести военную деятельность на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

При решении проблем будет применяться горячая линия для экстренных контактов.



«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в НАТО сообщили, что готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия между Россией и альянсом.



Ольга Шагиева