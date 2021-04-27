В Нижнекамске появится «Макдоналдс», против строительства которого выступали некоторые жители

В Нижнекамске появится второй в городе «Макдоналдс». Против его строительства выступали некоторые местные жители, так как его планировалось возвести рядом с жилым домом.

Среди 614 нижнекамцев, проживающих в домов №5, 17 и 23 на проспекте Мира с 6 по 19 апреля провели независимый опрос: за строительство нового «Макдоналдса» высказались 61,2% респондентов. Против выступили 28,3% опрошенных, остальные 10,5% воздержались от ответа.

Руководитель советов ТОС Нижнекамского района РТ Альфина Сунгатуллина сообщила, что когда выступающим против строительства «Макдоналдса» поменяли свое мнение, когда им аргументировали и показывали схемы, предложенные на встрече с мэром Нижнекамска.

Благодаря появлению нового заведения общепита, у местных жителей появятся дополнительные парковочные места и парк с детскими площадками, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Напомним, решить судьбу «Макдоналдса» путем голосования в начале апреля предложил мэр Нижнекамска Айдар Метшин на встрече с нижнекамцами, недовольными планируемым строительством заведения рядом с домом №17 на проспекте Мира.

На сегодняшний день в Нижнекамске работает лишь один «Макдоналдс» — на проспекте Химиков.



Татьяна Демина