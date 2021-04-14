В Зеленодольском районе РТ ищут место для размещения «Макдоналдса»

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев поручил рассмотреть разные места размещения ресторана быстрого питания «Макдоналдс». Территория рядом с ЦКИНТ им. Горького даже не входит в этот список.

Там не планируется вырубка леса. Афанасьев подчеркнул, что строительство нового «Макдоналдса» следует вынести на общественное обсуждение и рассмотреть на градостроительном совете. Только после этого можно принять решение, передает его слова пресс-служба Зеленодольского района.

Информация о размещении «Макдоналдса» вызвала ажиотаж среди жителей города. На сегодняшний день есть несколько вариантов: стадион «Авангард» и микрорайон Мирный. Некоторые предложили построить здание в историческом квартале «Полукамушки».

Афанасьев сегодня посетил квартал, дал поручение ответственным специалистам привести территорию в порядок и усилить работу с инвесторами. В начале апреля в «Полукамушках» вновь произошел пожар.

В начале апреля мэр Нижнекамска Айдар Метшин встретился с местными жителями, недовольными планируемым строительством «Макдоналдса» рядом с домом №17 на проспекте Мира.



Татьяна Леухина