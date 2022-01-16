Джокович заявил, что будет сотрудничать с властями Австралии по вопросу отъезда

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал аннулирование его австралийской визы.



Он сообщил, что разочарован решением суда, однако уважает его и будет сотрудничать с властями по вопросу отъезда из Австралии. Он отметил, что испытывает неловкость из-за того, что в течение некоторого времени внимание было сосредоточено на нем:

— <...> надеюсь, что теперь мы можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Хочу пожелать успешного турнира игрокам, работникам соревнований, волонтерам и болельщикам по всему миру.

В заключении теннисист поблагодарил семью, друзей, команду и соотечественников за поддержку, сообщает Sports.ru.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. В первый раз власти Австралии аннулировали визу теннисиста. Позднее Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы теннисиста, однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что решение о повторном аннулировании визы все же может быть принято федеральным министром по делам иммиграции. Накануне визу повторно аннулировал австралийский министр по иммиграции Алекс Хоук.

Сегодня Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы.

Сегодня встреча первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — появилась в расписании матчей на понедельник. В первом круге Джокович должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Маргарита Головатенко