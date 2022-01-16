Матч с участием Джоковича появился в расписании Australian Open

Встреча первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — с участием сербского теннисиста Новака Джоковича значится в расписании матчей на понедельник, сообщает «РИА Новости».



В первом круге Джокович должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Этот матч долен стать последним в понедельник.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. В первый раз власти Австралии аннулировали визу теннисиста: спортсмен не был привит от коронавируса, но у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

Позднее стало известно, что Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы теннисиста. Джоковича включили в жеребьевку Australian Open, однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что решение о повторном аннулировании визы все же может быть принято федеральным министром по делам иммиграции. Визу Джоковича повторно аннулировал австралийский министр по иммиграции Алекс Хоук.

Джокович подал апелляцию, ее рассматривал Федеральный суд Австралии, ожидается объявление вердикта.

Маргарита Головатенко