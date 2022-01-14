Визу Новака Джоковича аннулировали, принято решение о депортации

Виза лидера мирового рейтинга, сербского теннисиста Новака Джоковича аннулирована, сообщает «Чемпионат».

Визу Джоковича повторно аннулировал австралийский министр по иммиграции Алекс Хоук. Хоук подчеркнул, что решение направлено на защиту Австралии. Так, власти сохранили за собой право депортировать теннисиста.

Вчера Джоковича включили в жеребьевку Australian Open, однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что решение о повторном аннулировании визы все же может быть принято федеральным министром по делам иммиграции.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. В первый раз власти Австралии аннулировали визу теннисиста: спортсмен не был привит от коронавируса, но у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

Позднее стало известно, что Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы теннисиста. Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что участие Джоковича в Australian Open, несмотря на решение суда, под вопросом.

Маргарита Головатенко