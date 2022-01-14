Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах

Правительство решило отложить во втором чтении рассмотрение законопроекта, касающегося введения QR-кодов, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.



По ее словам, законопроект в первом чтении готовили как меру реагирования на распространение штамма «дельта», а сейчас страну ожидают новые вызовы.

В связи с «условиями высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации» правительство приняло решение отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении, сообщает ТАСС.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума приняла в первом чтении 16 декабря 2021-го. Документ направили в регионы, Совет Федерации и правительство. Однако президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госдума намеревалась рассмаотреть все имеющиеся отзывы и предложения ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов при посещении общественных мест на следующей неделе. Принять его планировалось до 1 февраля.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Государственная дума намерена принять законопроекты о введении QR-кодов для транспорта и общественных мест во всех оставшихся чтениях в «жестком» виде из-за угрозы новой волны коронавируса.

Маргарита Головатенко