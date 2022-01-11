За сутки в России подтвердили 17 525 новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки в России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 684 204 россиянина.
В общей сложности выздоровели 9 732 018 человек, в том числе 25 216 — за последние сутки. COVID-19 унес жизни еще 783 жителей РФ. Таким образом, в общей сложности от коронавирусной инфекции скончались 317 687 человек.
За последние сутки проведено 358 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 922 965 человек.
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