За сутки в России подтвердили 17 525 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 684 204 россиянина.

В общей сложности выздоровели 9 732 018 человек, в том числе 25 216 — за последние сутки. COVID-19 унес жизни еще 783 жителей РФ. Таким образом, в общей сложности от коронавирусной инфекции скончались 317 687 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки проведено 358 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 922 965 человек.

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Диана Жиленкова