Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда, помимо этой страны, входят Россия, Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан. Токаев попросил оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы».

— Обращение к партнерам ОДКБ считаю уместным и своевременным, — заявил Токаев.

По его словам, «террористические банды» берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране.

— На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь, — цитирует его телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее первый космонавт Казахстана и генерал-майор ВВС Токтар Аубакиров призвал ввести в страну войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».